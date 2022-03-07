РФ обходит санкции с помощью израильской авиакомпании
После того как ведущие платежные системы Visa и Mastercard заявили об уходе из России на фоне масштабного вторжения войск РФ в Украину, ведущая израильская авиакомпания El Al разрешила россиянам оплачивать свои услуги карточками системы "Мир". На это обратил внимание министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Деловая столица.
"Пока мир вводит санкции против России за ее варварское зверство в Украине, некоторые предпочитают зарабатывать деньги, пропитанные украинской кровью. Вот авиакомпания El Al Israel принимает платежи в российской банковской системе "Мир", предназначенной для уклонения от санкций. Это аморально и является ударом по украинско-израильским отношениям", – написал Кулеба в твиттере.
Также он распространил скриншот с доказательством присутствия карт "Мир" в системе бронирований израильской авиакомпании.