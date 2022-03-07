РФ обходит санкции с помощью израильской авиакомпании

После того как ведущие платежные системы Visa и Mastercard заявили об уходе из России на фоне масштабного вторжения войск РФ в Украину, ведущая израильская авиакомпания El Al разрешила россиянам оплачивать свои услуги карточками системы "Мир"﻿. На это обратил внимание министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Деловая столица.

"Пока мир вводит санкции против России за ее варварское зверство в Украине, некоторые предпочитают зарабатывать деньги, пропитанные украинской кровью. Вот авиакомпания El Al Israel принимает платежи в российской банковской системе "Мир", предназначенной для уклонения от санкций. Это аморально и является ударом по украинско-израильским отношениям" , – написал Кулеба в твиттере.

Также он распространил скриншот с доказательством присутствия карт "Мир" в системе бронирований израильской авиакомпании.