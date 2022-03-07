РФ бросила в Украину почти 100% боеспособной армии - Пентагон

По данным Министерства обороны США, Россия задействовала в Украине почти 100 процентов своей боевой мощи, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

Как сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представитель Минобороны США, Россия сосредоточила в Украине почти 100% своей боевой мощи, которую заранее подготовила и развернула на границах.

Также представитель Минобороны заявил, что по территории Украины за все это время было выпущено 625 ракет.

Также чиновник сказал, что, хотя закрытие воздушного пространства над Украиной все еще оспаривается, США оценивают, что у президента Украины Владимира Зеленского есть "подавляющее большинство его самолетов", а также зенитное оружие для защиты украинского воздушного пространства.