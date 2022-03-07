СБУ: военным РФ дали указание расстреливать гражданских

Служба безопасности Украины обнародовала видео с российским пленным, заявившим, что армия РФ имеет прямое указание расстреливать мирных граждан в Украине, сообщает Укринформ.

«Армия РФ имеет прямое указание расстреливать мирных граждан в Украине. Такой же карт-бланш на расстрел дан в отношении российских военных, которые откажутся убивать женщин и детей. Об этом на видео СБУ говорит один из российских захватчиков, которого подстрелили свои» , - проинформировало ведомство в Телеграм.

Отмечается, что в первый же день войны колонна этого захватчика получила приказ окружить Харьков, и всех гражданских, кто пытался выехать, расстреливали.

«Но когда на место подъехали украинские силовики, и завязался бой, двое россиян двинулись на помощь раненой женщине. Их же коллеги не оценили такое проявление гуманности и открыли огонь по своим. Убили женщину и офицера, а солдата на видео ранили в ноги. И он остался в живых, потому что его вывезла дочь убитой украинки» , - проинформировали в спецслужбе.

В СБУ отметили, что в настоящее время этот мужчина является важным свидетелем зверств захватчиков, которые документируются следователями СБУ и будут переданы в суд.