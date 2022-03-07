Глава ОГА Николаева: в казарму попала ракета, минимум 8 погибших

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что крылатая ракета РФ Калибр попала в воинскую часть, где спали украинские солдаты, сообщает Украинская правда.

"Засранцы в 5.15 утра атаковали наш город. Подло и цинично, когда люди спали. Калибр крылатая ракета прилетела в 79 бригаду, где солдаты в казарме просто спали. По итогам дня погибли восемь человек, восемь пропали без вести, 19 ранены, данные по гражданским уточняются" , - сказал Ким в своем видеообращении.

Что касается боя, Ким рассказал, что украинская артиллерия героически отразила город. Глава Николаевской ОГА добавил, что у оккупантов была команда взять Николаев любой ценой.