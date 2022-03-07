Разведка обнародовала список пилотов РФ, бомбящих города Украины
Главное управление разведки Министерства обороны обнародовало список личного состава Воздушно-космических сил РФ, который наносит авиаудары по мирному населению и инфраструктуре Украины, сообщает Новое время.
Там обнародовали фотографии лётчиков-оккупантов, их номера, адреса, данные документов и ссылки на аккаунты в соцсетях.
"Гарантируем, что вы сполна почувствуете гнев украинского народа. Обещаем: ни одно преступление не останется безнаказанным", — отметили в ГУР МО.