Разведка обнародовала список пилотов РФ, бомбящих города Украины

Главное управление разведки Министерства обороны обнародовало список личного состава Воздушно-космических сил РФ, который наносит авиаудары по мирному населению и инфраструктуре Украины, сообщает Новое время.

Там обнародовали фотографии лётчиков-оккупантов, их номера, адреса, данные документов и ссылки на аккаунты в соцсетях.