ГСЧС: в Житомире и Черняхове после авиаударов загорелись нефтебазы

Во время нанесения двух авиаударов в понедельник, 7 марта, российские оккупанты попали в нефтебазы в Житомире и поселке Черняхов. Предварительно, пострадавших или погибших нет, сообщает Новое время.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, атака произошла около 20:00. В результате авиаудара в Житомире загорелись резервуары емкостью 10 м. куб. Всего на территории нефтебазы их 9. К тушению пожара привлекли 30 человек и 7 единиц техники ГСЧС. По состоянию на 21:30 его удалось локализовать.

В Черняхове загорелось два полупустых резервуара емкостью по 2 тыс. куб. В 500-600 метрах расположены частные жилые дома, из которых эвакуировали людей. Ликвидируют пожар 24 человека, привлекли 5 единиц техники.