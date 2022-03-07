Кулеба подтвердил встречу с Лавровым 10 марта

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 марта, сообщает Интерфакс-Украина.

"Если господин Лавров настроен на серьезную предметную беседу, то я к ней тоже готов, потому что я готов говорить с любым ради того, чтобы в Украине установился мир и не убивали украинских граждан и не разрушали наши города и села" , - сказал Кулеба в эфире национального телемарафона в понедельник.

Министр подчеркнул, что если Лавров настроен на серьезный разговор, то они, как дипломат с дипломатом, серьезно поговорят, а если он начнет повторять абсурдную пропаганду, то услышит от главы МИД Украины суровую правду, которой заслуживает.

"Первые слова к господину Лаврову будут очень простыми. Я ему скажу: "Господин Лавров, я считаю, что эту встречу я провожу с соучастником, соорганизатором преступления агрессии против Украины. В то же время на этих переговорах вы можете остановить или, по крайней мере, сделать попытку остановить это преступление, потому давайте серьезно поговорим". Если он настроен на серьезный разговор, то мы, как дипломат с дипломатом, серьезно поговорим. Если он начнет повторять ту же абсурдную пропаганду, которая в последнее время от него звучит, тогда он от меня услышит суровую правду, которой заслуживает" , - заявил Кулеба.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в четверг, 10 марта, в Анталье состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Турции, Украины и России.