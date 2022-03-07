Я остаюсь на Банковой: Зеленский записал новое видеообращение

Президент Владимир Зеленский записал новое обращение из своего кабинета на Банковой и подчеркнул, что находится в Киеве и не собирается уезжать, сообщает Новое время.

"Сегодня 12-й вечер нашей борьбы и защиты. Мы все на местах, все работаем — каждый там, где должен. Я в Киеве, моя команда со мной. Тероборона — на местах, военные — на позициях" , — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что не прячется и никого не боится:

"Я остаюсь в Киеве, на Банковой, не прячась. И никого не боюсь. Столько сколько нужно, чтобы победить в этой войне!".