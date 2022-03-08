Зеленский отозвал украинских миротворцев со всех миссий в мире

Украина отзывает всех своих военных, работающих в миротворческих миссиях мира. Об этом говорится в указе, фотокопию которого разместил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

"Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев - высокопрофессиональных военных - из всех миссий в мире. Вместе с оборудованием. Для усиления уже сейчас нашей армии в отпоре российской агрессии. Слава Украине!" - пишет Сибига.

Указ вступает в силу с момента публикации.