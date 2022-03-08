Срочникам будут дополнительно платить 30 тыс. в месяц

Военнослужащим срочной службы в период действия военного положения будут доплачивать вознаграждение в размере 30 тысяч гривен в месяц, сообщает Украинская правда.

"Кабинет Министров Украины внес изменения в Постановление от 28 февраля 2022 №168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения", которыми исключил ограничения по выплате военнослужащим срочной службы на период действия военного положения дополнительного вознаграждения 30 000 гривен ежемесячно", - сказано в постановлении.

Постановлением предусмотрено, что в условиях военного положения военнослужащим Вооруженных Сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейским выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн. в расчете на месяц.