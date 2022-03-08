Bloomberg: Россия стала самой подсанкционной страной в мире

Россия стала объектом более 5530 мировых санкций и таким образом является самой подсанкционной страной в мире, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.ai

С 22 февраля на Россию США и союзники наложили 2778 новых санкций. Подавляющее большинство ограничений введено против физлиц – 2427 по сравнению с 343 санкциями против юридических лиц, которыми обычно являются компании или государственные учреждения.

Больше всего санкций в отношении России ввела Швейцария - 568.

Соучредитель Castellum.ai Питер Пятецкий сказал, что это финансовая ядерная война и крупнейшее санкционное событие в истории, а Россия "менее чем через две недели превратилась из части мировой экономики в крупнейшую цель глобальных санкций и финансового изгнанника" .

Ранее наибольшее количество санкций в мире было наложено на Иран – 3616 - в основном за его ядерную программу и поддержку терроризма.

После России и Ирана в список наиболее подпадающих под санкции входят Сирия, Северная Корея, Венесуэла, Мьянма и Куба.