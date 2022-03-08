Япония расширила санкции против России и Беларуси

Министерство иностранных дел Японии объявило во вторник о расширении списка юридических и физических лиц России и Беларуси, против которых вводятся санкции, сообщает Новое время.

В список включены 20 россиян и две российские компании, в частности пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, заместители главы президентской администрации Дмитрий Козак и Сергей Кириенко, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, российские бизнесмены Алишер Усманов, Геннадий Тимченко и братья Роттенберги, а также "Агентство интернет-исследований" и ЧВК "Вагнер".

Также Япония вводит запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию.

В белорусский санкционный список внесли еще 12 физических лиц и 10 юридических.

В начале марта Япония ввела санкции против руководства Кремля из-за войны против Украины. Под санкции, в частности, попали президент РФ Владимир Путин, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.