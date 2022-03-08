ООН: количество беженцев из Украины превысило 1,7 млн человек

1,7 миллиона украинцев покинули страну с момента начала полномасштабного вторжения России, сообщает Новое время.

Об этом заявили в Агентстве ООН по делам беженцев (UNHCR).

"Гуманитарная помощь должна учитывать уникальные потребности женщин и девочек; привлекать женщин к процессу принятия решений; уделять первоочередное внимание защите от гендерного насилия" , — подчеркнули в UNHCR.

По словам высокого представителя Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, из-за войны из Украины в страны ЕС может приехать до 5 млн человек.