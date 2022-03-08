В Госдепе США назвали заявление Лаврова наглой ложью
В Госдепартаменте США назвали слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о войне в Украине наглой ложью., сообщает Украинская правда.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.
Прайс прокомментировал твит российского посольства, где со ссылкой на Лаврова отмечалось, что "цель специальной военной операции России – остановить любую войну, которая может начаться на территории Украины или начаться оттуда".
Прайс ответил, что "это наглая ложь", а "спецоперация" России разжигает войну в Украине.
Слова Лаврова – это новое объяснение российской агрессии. 25 февраля Лавров оправдывал начало войны "освобождением украинцев от гнета". Позже, 2 марта, было заявление, что действия РФ вроде бы призваны "определить конкретные виды ударных вооружений" в Украине.