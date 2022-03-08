В Госдепе США назвали заявление Лаврова наглой ложью

В Госдепартаменте США назвали слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о войне в Украине наглой ложью.﻿, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Прайс прокомментировал твит российского посольства, где со ссылкой на Лаврова отмечалось, что "цель специальной военной операции России – остановить любую войну, которая может начаться на территории Украины или начаться оттуда".

Прайс ответил, что "это наглая ложь", а "спецоперация" России разжигает войну в Украине.

Слова Лаврова – это новое объяснение российской агрессии. 25 февраля Лавров оправдывал начало войны "освобождением украинцев от гнета". Позже, 2 марта, было заявление, что действия РФ вроде бы призваны "определить конкретные виды ударных вооружений" в Украине.