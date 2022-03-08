Австралия отказывается от российской нефти и расширяет санкции

Правительство Австралии вводит новые санкции против российских пропагандистов, которые фейками пытаются оправдать войну против Украины. Также крупнейшие компании страны отказываются покупать у РФ нефть, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн.

"Правительство Австралии вводит новые санкции против московских пропагандистов и распространителей дезинформации, которые пытаются узаконить ничем не спровоцированное и неоправданное вторжение России с помощью лживых нарративов, таких как "денацификация" Украины" , - говорится в заявлении ведомства 8 марта.

Как отметили в австралийском МИДе, вместе с партнерами "мы вытесним Россию из нашей экономики, цепочек поставок и эфира".

Новый портфель санкций наложит целевые финансовые ограничения на Вооруженные силы РФ, а также целевые финансовые санкции и запрет на поездки в отношении еще 6 высокопоставленных российских военачальников, ответственных за нанесение морских, наземных и воздушных ударов по Украине.

Сейчас правительство Австралии вводит санкции в отношении 10 российских пропагандистов. Их имена в сообщении ведомства не указаны.

На прошлой неделе страна также ввела адресные финансовые санкции еще в отношении 11 финансовых учреждений, имеющих экономическое значение для России, включая Центральный банк России.