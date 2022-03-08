Президент Чехии Земан наградит Зеленского орденом

Президент Чехии Милош Земан заявил, что наградит президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной наградой республики — орденом Белого льва, сообщает Новое время.

Об этом Земан заявил 7 марта на вручении государственных наград.

"Недалеко от наших границ бушует война. Война, спровоцированная российской агрессией против Украины. Я считаю важным воспользоваться этой возможностью, чтобы вспомнить о народе Украины. Именно поэтому сегодня во дворе Пражского Града развевается украинский флаг, именно поэтому впервые прозвучал украинский гимн, и именно поэтому мы попросили вас помочь материально, например, через Католическую благотворительную организацию, чтобы помочь украинским беженцам" , — отметил он.

Земан добавил, что наградит Зеленского орденом Белого льва, потому "что украинский президент проявил мужество и отвагу".

"И хотя США предлагали его эвакуировать, он остался в столице своей страны, откуда руководит ее обороной" , — заявил чешский президент.

Земан долгое время считался одним из самых пророссийских политиков в Евросоюзе. За несколько дней до нападения России на Украину он заявлял, что этого не произойдет, так как "россияне не сошли с ума".

В день начала полномасштабного вторжения РФ в Украину чешский президент признал, что ошибался. Он назвал российского диктатора Владимира Путина, "сумасшедшим", которого нужно изолировать, и призвал отключить Россию от SWIFT.