ЕС рассматривает Лукашенко как соагрессора в войне РФ против Украины

Евросоюз рассматривает режим Лукашенко в Беларуси как соагрессора в войне, которую Россия ведет против Украины, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в заявлении ЕС, высказанном в ходе специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в понедельник в Вене.

"Полномасштабная война президента Путина против Украины является грубым нарушением международного права и Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Историческая резолюция ГА ООН на прошлой неделе показала, что международное сообщество единственно выступает против российской захватнической войны. Россия, с участием режима Лукашенко как соагрессора, несет полную ответственность за жертвы среди людей, ранения и разрушения", - говорится в заявлении.

Евросоюз выступил с требованием к России немедленно прекратить свои военные действия, вывести все свои войска со всей территории Украины и полностью уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в пределах международно признанных границ и территориальных вод. Также Россия должна прекратить свою кампанию по дезинформации и кибератак.