Генштаб: РФ ведет психологическую борьбу на оккупированных территориях
Противник продолжает наступательную операцию, но темп продвижения его войск значительно замедлился, оккупанты деморализованы и занимаются мародерством. Ведется психологическая борьба на временно оккупированных территориях, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом говорится в сводке Генштаба о ситуации по состоянии на 6:00 8 марта.
"Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам", – сказано в сообщении.
В частности, на Северском направлении идет героическая оборона города Чернигова.
Силы обороны Киева продолжают защищать столицу по внешнему рубежу обороны и на дополнительно определенных направлениях.
В Южной операционной зоне проводится оборонная операция вдоль государственной границы и осуществляется прикрытие морского побережья, ведутся оборонительные бои в пригороде Николаева.
В других направлениях идет стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны в определенной операционной зоне.
Группировка Воздушных Сил ВСУ осуществляет успешное отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие критических объектов Украины и группировок войск.
"Оккупанты деморализованы и все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов", – акцентировали в Генштабе.
Так в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, на территориях, временно занятых российскими оккупантами, широко фиксируются факты, грабежи, насильственные действия в отношении местных жителей, захват гражданских помещений, использование сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройство огневых позиций в густонаселенных районах и на объектах гражданской инфраструктуры.
На территориях Херсонской и Николаевской областей, временно занятых врагом после 24 февраля 2022 года, для воздействия на местное население оккупанты используют подразделения психологической борьбы. По имеющейся информации создано до 10 тактических групп психологической борьбы с задачами по проведению пропагандистской работы с местным населением.
В Генштабе также сообщили, что оккупанты запугивают население северной части временно оккупированной территории АР Крым наступлением ВСУ. Кроме того, ФСБ создает оперативные группы для работы с населением, в частности для выявления сопротивления.