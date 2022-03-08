Дуда: дух украинцев не сломается разрушением домов

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что дух украинцев не сломается разрушением домов и убийствами мирных жителей.

Об этом он написал в Twitter.

"Если Путин думает, что разрушая дома и убивая мирных жителей, российская армия сломает свободу и дух защитников Украины, он глубоко ошибается. Как сказал Владимир Зеленский, каждый разрушенный дом и каждая последующая жертва, убитая российской ракетой, увеличивает сопротивление у защитников и волю к победе" , - написал Дуда.