Евросоюз хочет уменьшить зависимость от российского газа

Европейская комиссия хочет покончить с зависимостью блока от российского газа. Соответствующий план предусматривает снижение его потребления почти на 80% уже в этом году, сообщает Новое время.

План предусматривает такие шаги, как освоение новых источников газа и повышение энергоэффективности. ЕС планирует покончить с зависимостью от российского газа задолго до 2030 года.

Планируется увеличить импорт СПГ и поставки по трубопроводам из других стран, нарастить производство возобновляемых газов, внедрять меры по энергоэффективностти, а также уменьшать использование газа путем электрификации. Евросоюз ежегодно импортирует порядка 155 млрд кубометров газа из России. Блок хочет уменьшить покупку российского газа на 112 млрд кубометров уже в этом году, отмечает Bloomberg.