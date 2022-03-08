Денисенко: оккупанты используют мирных украинцев как живой щит

Российская войска расположили свою технику во дворах жилых домов украинских населенных пунктов и прикрываются мирными людьми как живым щитом, понимая, что украинская армия не будет открывать огонь в таком случае, заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Они стоят специально во дворах, чтобы мы не имели возможности сейчас их выбить с этих территорий. Потому что они понимают, что мы не будем стрелять по мирным домам, по гражданским объектам, по людям. И в этом и состоит весь цинизм ситуации. Мы не можем много чего сделать, потому что техника Российской Федерации стоит непосредственно во дворах домов, и они прикрываются людьми, как живым щитом" , – сказал Денисенко в эфире телеканала "1+1".

По данным МВД, сейчас во всех дворах жилых домов на всех временно оккупированных территориях, где концентрируются войска Российской Федерации, находится вражеская техника.

При этом, обращаясь к украинцам на временно оккупированных территориях, Денисенко призвал их не верить намерениям россиян организовать гуманитарные коридоры.