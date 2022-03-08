В Мининфраструктуры подсчитали ущерб от российской агрессии

Война России против Украины нанесла нашей транспортной инфраструктуре ущерб на миллиарды гривен, на восстановление крупнейших объектов понадобится один-два года. Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает Укринформ.

К концу минувшей недели для исключительно транспортной инфраструктуры (дороги, мосты, железная дорога, оборудование, аэропорты) убытки превысили 10 млрд долларов.

По словам Кубракова, в ее восстановлении Украина будет полагаться на помощь мира:

"Конечно, что это трагедия не наша, эта война не наша – Украина защищает интересы всего цивилизованного мира, мы тоже будем восстанавливать эту страну не самостоятельно".

Министр считает, что большинство объектов удастся восстановить за год, самые сложные и самые большие комплексы – за два.