Источник: сын и внук Софии Ротару пытались бежать в Молдову

Вчера, 7 марта, на участке украино-молдавской границы в Могилев-Подольском задержали группу из 9 человек, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом рассказал собеседник издания в пограничной службе.

Среди задержанных – 8 граждан Украины призывного возраста и "поводырь" – гражданин Молдовы на лодке пытались переправиться в соседнюю страну.

Все лица задержаны, мужчины пытались бежать из страны, чтобы не защищать ее.

Среди задержанных сын и внук певицы Софии Ротару.