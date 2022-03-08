Янукович выступил с обращением к Зеленскому

Беглый президент Виктор Янукович обратился к главе государства Владимиру Зеленскому с призывом "любой ценой остановить кровопролитие". Об этом он заявил в обращении, которое цитируют росСМИ, сообщает Украинская правда.

﻿"Хочу по-президентски и даже немного по-отцовски обратиться к Владимиру Зеленскому...

Я хорошо понимаю, что у вас много "советчиков", но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения.