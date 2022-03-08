В России опустели обменники, а курс доллара взлетел до небес

По состоянию на утро 8 марта в РФ открылись не все обменники, сообщает УНИАН.

В России рекордно выросла стоимость доллара на наличном рынке с начала войны против Украины и достигла отметки в 190 рублей.

При этом наблюдается дефицит валюты, по состоянию на утро 8 марта в России открылись не все обменники, часть из них пустые. Из-за санкций в РФ теперь проблемы с покупкой доллара.

Напомним, одна из крупнейших финансовых корпораций мира Morgan Stanley предсказывает дефолт России. Он ожидается в середине апреля, когда закончится 30-дневный льготный период по долларовым бондам с погашением в 2023 и 2043 годах.