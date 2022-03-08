В США заявили о возможных мерах за несоблюдение Китаем санкций против РФ

Несоблюдение антироссийских санкций со стороны Китая может повлечь ответные шаги США, сообщает Страна.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По словам Псаки, Китай не может компенсировать экономическое воздействие западных санкций на Россию.

"На экономическом фронте одна только "Большая семерка" составляет около 50 процентов мирового ВВП, в то время как Россия и Китай - только 15 процентов. Таким образом, они не могут компенсировать воздействие этих санкций со стороны Китая" , - сказала Псаки.

Кроме того, Псаки обратила внимание на то, что представители КНР воздержались от голосования в Совете Безопасности ООН и высказали некоторые замечания по поводу суверенитета и территориальной целостности Украины.