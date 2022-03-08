Генштаб заявил о потерях войск РФ: более 12 тысяч человек
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях российских военных с начала войны. Число убитых российских оккупантов составляет более 12 тысяч человек.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 7 марта ориентировочно составили:
- личного состава – более 12 000 человек,
- танков ‒ 303 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1036 ед,
- артиллерийских систем – 120 ед,
- РСЗО ‒ 56 ед,
- средства ПВО ‒ 27 ед,
- самолетов – 48 ед,
- вертолетов – 80 ед,
- автомобильной техники – 474 ед,
- корабли /катера ‒ 3 ед,
- цистерн с ГСМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.