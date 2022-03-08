Генштаб заявил о потерях войск РФ: более 12 тысяч человек

Генштаб заявил о потерях войск РФ: более 12 тысяч человек

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях российских военных с начала войны. Число убитых российских оккупантов составляет более 12 тысяч человек.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 7 марта ориентировочно составили:

  • личного состава – более 12 000 человек,
  • танков ‒ 303 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1036 ед,
  • артиллерийских систем – 120 ед,
  • РСЗО ‒ 56 ед,
  • средства ПВО ‒ 27 ед,
  • самолетов – 48 ед,
  • вертолетов – 80 ед,
  • автомобильной техники – 474 ед,
  • корабли /катера ‒ 3 ед,
  • цистерн с ГСМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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