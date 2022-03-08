Генштаб заявил о потерях войск РФ: более 12 тысяч человек

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях российских военных с начала войны. Число убитых российских оккупантов составляет более 12 тысяч человек.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 7 марта ориентировочно составили:

личного состава – более 12 000 человек,

танков ‒ 303 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1036 ед,

артиллерийских систем – 120 ед,

РСЗО ‒ 56 ед,

средства ПВО ‒ 27 ед,

самолетов – 48 ед,

вертолетов – 80 ед,

автомобильной техники – 474 ед,

корабли /катера ‒ 3 ед,

цистерн с ГСМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.