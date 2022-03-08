Джонсон, Трюдо и Рютте: если нужно, мы сделаем больше

Лидеры Великобритании, Канады и Нидерландов Борис Джонсон, Джастин Трюдо и Марк Рютте записали видео в поддержку Украины. Обращение было опубликовано пресс-службой британского правительства, сообщает Лига.net.

"Это критический момент и мы стоим вместе с украинцами перед лицом агрессии, которую они терпят от рук военной машины Владимира Путина", – сказал Джонсон.

Трюдо добавил, что страны едины в противодействии дальнейшей агрессии России против Украины, имея в виду 141 страну, осудившую в ООН эти незаконные действия.

"И мы также тесно сотрудничаем, чтобы координировать гуманитарную помощь, оборонительную военную поддержку и, конечно же, очень сильный пакет санкций. И если нужно еще, мы сделаем больше", – заверил Рютте.

Джонсон резюмировал обращение, заявив, что страны едины в мнениях. Они верят, что Украина должна быть свободной, независимой и суверенно нацией.