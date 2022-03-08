Нова пошта снизила комиссию за денежные переводы по стране
Нова пошта снизила комиссию за мгновенные денежные переводы по Украине, сообщает Новое время.
Нова пошта с 5 марта снизила комиссии по отправке денежного перевода до 0,5% от суммы, но не менее 5 гривен. Об этом говорится в сообщении компании.
Услугу денежного перевода предоставляет компания Nova Pay, входящая в группу компаний Нова пошта.
Отправить перевод Мгновенный можно в отделении почтового оператора:
- предъявить оператору отделения оригинал паспорта или в приложении Дія;
- осуществить оплату наличными или банковской картой сумму, которую хочешь послать, и стоимость услуги перевода;
- назвать ФИО, контактный телефон получателя.
Чтоб получить перевод нужно показать оператору в отделении свои документы или приложение Дія и назвать номер перевода.