Нова пошта снизила комиссию за денежные переводы по стране

Нова пошта снизила комиссию за мгновенные денежные переводы по Украине, сообщает Новое время.

Нова пошта с 5 марта снизила комиссии по отправке денежного перевода до 0,5% от суммы, но не менее 5 гривен. Об этом говорится в сообщении компании.

Услугу денежного перевода предоставляет компания Nova Pay, входящая в группу компаний Нова пошта.

Отправить перевод Мгновенный можно в отделении почтового оператора:

предъявить оператору отделения оригинал паспорта или в приложении Дія;

осуществить оплату наличными или банковской картой сумму, которую хочешь послать, и стоимость услуги перевода;

назвать ФИО, контактный телефон получателя.

Чтоб получить перевод нужно показать оператору в отделении свои документы или приложение Дія и назвать номер перевода.