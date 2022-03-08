В феврале международные резервы сократились на 5,3% до 27,5 млрд долларов, сообщает Українські Новини.

По состоянию на 1 марта 2022 г. международные резервы Украины по предварительным данным составили 27 537,9 млн долларов.

По итогам февраля они снизились на 5,3%, однако превышали уровень резервов, с которым Украина вошла в коронакризис в начале марта 2020 года (27 млрд долларов).

Снижение международных резервов обусловлено, прежде всего, выплатами по внешним обязательствам государства в прошлом месяце и интервенциями Национального банка, необходимыми для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке.

В целом динамику резервов в течение февраля определяли операции по управлению государственным долгом.

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 1,4 млрд долларов.

Из этой суммы 781,9 млн долларов были направлены на обслуживание и погашение внутренних гособлигаций (ОВГЗ), 428,4 млн долларов – на обслуживание и погашение еврооблигаций, а остальные – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

Валютные поступления в пользу правительства составили 65 млн долларов, в том числе 25 млн долларов – от размещения ОВГЗ.

Кроме того, в феврале Национальный банк и правительство Украины уплатили 199,1 млн долларов в пользу Международного валютного фонда;

После вторжения российских захватчиков на территорию Украины 24 февраля Национальный банк ввел ограничения на валютном рынке для защиты финансовой системы Украины, ее надежного и стабильного функционирования.

С 24 по 28 февраля с учетом действующих ограничений центробанк преимущественно выкупал валюту у банков.

До вооруженного нападения России на Украину ситуация на валютном рынке была волатильной и для сглаживания чрезмерных колебаний Национальный банк продавал и покупал валюту.

В феврале Национальный банк продал на валютном рынке 1,3 млрд долларов и выкупил – 901,2 млн долларов.

Следовательно, чистая продажа валюты центробанком из резервов в прошлом месяце составляет 357,8 млн долларов.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,8 месяца текущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.