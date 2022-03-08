Зеленский: Путин находится в информационном пузыре

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лидер РФ Владимир Путин находится в информационном пузыре. ﻿Украинский гарант заявил, что Путин может закончить войну, которую начал. Об этом, со ссылкой на интервью Зеленского ABC News, сообщает РБК-Украина.

"Президенту Путину нужно начать диалоги и перестать жить в информационном пузыре без кислорода. Вы не знаете, насколько реалистична та информация, которую он получает" , - заявил президент Украины.