Зеленский: Путин находится в информационном пузыре

Зеленский: Путин находится в информационном пузыре
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лидер РФ Владимир Путин находится в информационном пузыре. ﻿Украинский гарант заявил, что Путин может закончить войну, которую начал. Об этом, со ссылкой на интервью Зеленского ABC News, сообщает РБК-Украина.

"Президенту Путину нужно начать диалоги и перестать жить в информационном пузыре без кислорода. Вы не знаете, насколько реалистична та информация, которую он получает", - заявил президент Украины.
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