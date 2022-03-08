ОВА: Львовская область будет сотрудничать с ООН по вопросам переселенцев

С начала полномасштабной российской агрессии во Львовскую область прибыли почти 110 тыс. внутренне перемещенных лиц. Об этом заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, для лучшей координации работы с переселенцами Львовская ОВГА будет сотрудничать с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"С представительницей Управления Каролиной Линдхольм Биллинг мы договорились начать сотрудничество по размещению временно перемещенных лиц на базе помещений, которые есть в области, но требуют дополнительного устройства для комфорта людей" , – пояснил Козицкий.

Вопросы, относительно которых будет иметь место совместная работа с представителями ООН, затронут проблему того, как предоставить убежище вынужденным переселенцам.

По словам Козицкого, у ОВГА есть идея размещения временных палаток вблизи международных пунктов пропуска, где сложная ситуация с наплывом людей.

"Думаем над размещением временных палаток в крупнейших четырех городах области, где ставим целью создать центры помощи переселенцам, подобные львовскому. Это позволило бы снизить нагрузку на Львов" , – говорит глава области.

С партнерами из ООН также был обсужден проект по строительству модульных сооружений для длительного проживания людей, которых из дома выгнала война. Этот проект будет курировать Министерство по делам ветеранов Украины, сообщил Козицкий.