ОГА: Российские войска замедлили наступление на Харьковщине

Российские войска замедлили свои наступательные действия на Харьковщине, поняв, что попытки захватить Харьков напрасны.﻿ Об этом, ссылаясь на главу Харьковской обладминистрации Олега Синегубова, сообщает Деловая столица.

"Враг замедлил свои наступательные действия, поняв, что попытки захватить Харьков — напрасны. Мы свои позиции держим. Прорывов и заходов боевых подразделений противника и его диверсионно-разведывательных групп в город за прошедшие сутки не было" , — сказал он.

Сложная ситуация в Изюме.

"Российские войска пытались захватить город, мы отстояли. Но российский оккупант продолжает осаждать, препятствуя доставке туда гуманитарных грузов и эвакуации населения" , — добавил Синегубов.

Сегодня гуманитарные грузы планируют направить на Балаклею, Изюм, Липцы – это наиболее критические направления.

"По эвакуации. Процесс безопасности продолжаем, только "Укрзализныцей" из Харькова эвакуировали более 600 тысяч человек" , — добавил руководитель ОГА.

Он также сообщил, что украинские военные получают новое вооружение, к ним присоединяются новые бойцы.