ОГА: Российские войска замедлили наступление на Харьковщине
Российские войска замедлили свои наступательные действия на Харьковщине, поняв, что попытки захватить Харьков напрасны. Об этом, ссылаясь на главу Харьковской обладминистрации Олега Синегубова, сообщает Деловая столица.
"Враг замедлил свои наступательные действия, поняв, что попытки захватить Харьков — напрасны. Мы свои позиции держим. Прорывов и заходов боевых подразделений противника и его диверсионно-разведывательных групп в город за прошедшие сутки не было", — сказал он.
Сложная ситуация в Изюме.
"Российские войска пытались захватить город, мы отстояли. Но российский оккупант продолжает осаждать, препятствуя доставке туда гуманитарных грузов и эвакуации населения", — добавил Синегубов.
Сегодня гуманитарные грузы планируют направить на Балаклею, Изюм, Липцы – это наиболее критические направления.
"По эвакуации. Процесс безопасности продолжаем, только "Укрзализныцей" из Харькова эвакуировали более 600 тысяч человек", — добавил руководитель ОГА.
Он также сообщил, что украинские военные получают новое вооружение, к ним присоединяются новые бойцы.