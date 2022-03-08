МИД Албании: ракетный удар РФ уничтожил почетное консульство в Харькове
В ходе войны России против Украины противник ракетным ударом уничтожил почетное консульство Албании в Харькове. Сотрудники не пострадали, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.
Информацию подтвердили в МИД Албании.
Сообщается, что во время удара сотрудники почетного консульства Албании находились в безопасности и не пострадали. Министерство иностранных дел Албании уже осудило атаку.
Также сообщается, что Россия добавила Албанию в "список врагов" вместе с Черногорией и Северной Македонией. Москва обвиняет эти страны в действиях против Кремля.