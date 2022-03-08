МИД Албании: ракетный удар РФ уничтожил почетное консульство в Харькове

В ходе войны России против Украины противник ракетным ударом уничтожил почетное консульство Албании в Харькове. Сотрудники не пострадали, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Информацию подтвердили в МИД Албании.

Сообщается, что во время удара сотрудники почетного консульства Албании находились в безопасности и не пострадали. Министерство иностранных дел Албании уже осудило атаку.

#Albania strongly condemns the #Russian aggression which led to the destruction of the Honorary Consulate of ???????? in #Kharkiv. Perpetrators must be held accountable!#StopRussianAggression #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/INiZkznIpO — Albanian MEFA ???????? (@AlbanianDiplo) March 7, 2022

Также сообщается, что Россия добавила Албанию в "список врагов" вместе с Черногорией и Северной Македонией. Москва обвиняет эти страны в действиях против Кремля.