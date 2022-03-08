За один день в Нидерландах для Украины собрали более 106 млн евро

В Нидерландах в рамках дня акции, посвященной сбору средств для жертв войны в Украине, было собрано более 106 миллионов евро, сообщает Интерфакс-Украина.

Итоги сбора средств были объявлены в прямом эфире программы "Samen in Actie for Ukraine" (Вместе для Украины), которая одновременно транслировалась на телеканалах NPO 1, RTL 4 и SBS 6.

"Это предварительная сумма. Ожидается, что в ближайшие дни она увеличится. Акция были инициирована одиннадцатью гуманитарными организациями, которые начали кампанию для Украины в прошлый понедельник. Вырученные средства пойдут на жилье, медицинскую помощь и чистую питьевую воду для пострадавших украинцев", - сообщает во вторник NOS.

Из этой суммы 15 миллионов евро было выделено правительством Нидерландов.

По данным NOS, акция для Украины теперь является третьей по успешности сбора средств: больше всех принесла акция помощи пострадавшим от цунами в Азии в 2004 году, которая составила 208 миллионов евро. После землетрясения на Гаити в 2010 году было собрано 111 миллионов евро.

Акция прошла в прямом эфире на десяти радиостанциях и в социальных сетях с 06:00 до 21:00 понедельника, ди-джеи которых играли песни, которые люди могли запросить в обмен на пожертвование. Доходы от рекламных пауз также пошли на сбор средств.