Зеленский: Я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал президента РФ Владимира Путина к диалогу, подчеркнув, что Украина готова говорить и искать компромиссы, но не готова капитулировать, сообщает Интерфакс-Украина.

В интервью американскому телеканалу ABC News, отвечая на вопрос, готова ли Украина пойти на требования РФ для прекращения огня: изменить Конституцию и отказаться от вступления в НАТО; признать Крым российским; признать независимость т.н. "Л/ДНР", Зеленский сказал:

"Прежде всего, я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции".

"Потому что это не обо мне, это о людях, которые избрали меня. Касательно НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ", - добавил президент.

Он также отметил, что Украина не хочет быть страной, которая "просит что-то на коленях, и мы не собираемся быть такой страной, я не хочу быть таким президентом".

"Я говорю о гарантиях безопасности. Я думаю, что пункты о временно оккупированных территориях и непризнанных республиках, которые не признаны никем, кроме РФ, мы можем обсудить и найти компромисс", - сказал Зеленский.

В то же время, он подчеркнул, что ключевой вопрос – то, как люди на этих территориях будут жить, кто хочет быть частью Украины.