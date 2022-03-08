Минобороны Британии: Путин - исчерпанная сила, с ним покончено

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес назвал президента РФ "исчерпанной силой в мире". Он заявил, что с российской армией уже покончено и Путин должен это признать, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Что бы не случилось, президент Путин - это исчерпана сила в мире, и с ним покончено, с его армией покончено...и он должен это признать" , - сказал Уоллес.

Глава Минобороны Великобритании также отметил, что международное сообщество объединилось против Путина.

"Он (Путин - ред.) находится в положении, когда он принесет своему народу огромные экономические трудности" , - резюмировал Уоллес.

Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину общие боевые потери личного состава вражеских войск превысили 12 тысяч человек. Также было уничтожено 48 самолетов и 80 вертолетов противника.