Rozetka приостановила онлайн-продажи – что будет с заказами и деньгами

Ритейлер пообещал устранить "технические неполадки" в течение ближайших нескольких дней и вернуть деньги клиентам, которые так и не получили ранее заказанные товары, сообщает UBR.

Крупнейшая торговая онлайн-площадка Украины сообщила о "временной остановке" приема новых интернет-заказов.

Ранее оформленные и оплаченные заказы компания, извинившись перед покупателями, отменила.

"Средства будут возвращены в ближайшее время. Средства за заказы, уже отправленные, будут возвращены после подтверждения отмены перевозчиками", – отметил ритейлер.

В контакт-центре компании сообщили, что причиной приостановки приема новых интернет-заказов являются трудности с логистикой: "нет возможности перевезти товар".

В Rozetka отметили, что на официальном сайте появится сообщение о том, когда снова можно будет оформлять заказы в онлайне. А для того, чтобы вернуть деньги за заказанный, но не полученный товар, клиенты должны обратиться в кол-центр ритейлера и предоставить всю необходимую информацию (номер заказа или номер телефона, на который был оформлен заказ).