В Украине отменили пробное ВНО 19 и 26 марта

Проведение пробного внешнего независимого оценивания, которое было запланировано на 19 и 26 марта, отменено, сообщил﻿ Центр оценки качества образования.

"Из-за позорных захватнических действий России против Украины наша привычная жизнь изменилась, мы вынуждены защищать свою землю, своих близких и родных, свои дома. Очевидно, что большинство запланированных заранее мероприятий в этой ситуации не могут проходить, а будут проводиться позже или вообще будут отменены" , – говорится в сообщении.