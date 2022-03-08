В Украине отменили пробное ВНО 19 и 26 марта
Проведение пробного внешнего независимого оценивания, которое было запланировано на 19 и 26 марта, отменено, сообщил Центр оценки качества образования.
"Из-за позорных захватнических действий России против Украины наша привычная жизнь изменилась, мы вынуждены защищать свою землю, своих близких и родных, свои дома. Очевидно, что большинство запланированных заранее мероприятий в этой ситуации не могут проходить, а будут проводиться позже или вообще будут отменены", – говорится в сообщении.
В Центре добавили, что
"скоро придет мир, тогда мы сможем определиться с тем, как и когда будут проводиться образовательные оценки".