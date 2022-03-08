ОГА: Гуманитарный коридор из Сум заработал

Гуманитарный коридор для эвакуации жителей города Сумы в Полтаву заработал во вторник, 8 марта. Об этом сообщил﻿ временно исполняющий обязанности главы Полтавской областной госадминистрации Дмитрий Лунин.

"Людей будем вывозить в Полтаву через Лохвицу и Лубны. Этот маршрут согласован украинской и российской сторонами. С 9:00 до 21:00 по киевскому времени начался режим тишины. Украина его соблюдает" , - написал он. ﻿

По его словам, эвакуационные автобусы будут сопровождать представители Красного Креста и медики.

"Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, Полтавская и Сумская областные военные администрации контролируют процесс. Логистика выстроена. Людей примем, накормим. Эвакуируем гражданских, в том числе иностранных студентов. Все дальше продолжат движение на запад страны" , - написал Лунин.

Кроме того, этим гуманитарным коридором в Сумы прибудет также и гуманитарная помощь: еда и лекарства.