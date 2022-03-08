Мэр Ирпеня заявил об угрозах с требованием сдать город оккупантам

Городской голова Ирпеня Киевской области Александр Маркушин сообщил о полученных в понедельник вечером угрозах его жизни с требованием сдать город оккупационным войскам, сообщает Интерфакс-Украина.

"Вчера в 17:58 получил сообщение от оккупантов с угрозами моей жизни и здоровью и фактическим требованием полной сдачи Ирпеня. Меня удивляет, что эти чудовища до сих пор не поняли – Ирпень не сдается, Ирпень не продается, Ирпень сражается!" , - написал Маркушин.

Сообщение он проиллюстрировал скриншотом полученного с российского номера ультиматума следующего содержания:

"Уважаемый Александр, у вас есть возможность сохранить жизнь и здоровье, а может быть и улучшить материальное положение. Если предложение вас заинтересовало, отправьте в ответном сообщении +. Срок действия сообщения 24 часа" .

В ответ Маркушин написал "-".