Мэр Ирпеня заявил об угрозах с требованием сдать город оккупантам
Городской голова Ирпеня Киевской области Александр Маркушин сообщил о полученных в понедельник вечером угрозах его жизни с требованием сдать город оккупационным войскам, сообщает Интерфакс-Украина.
"Вчера в 17:58 получил сообщение от оккупантов с угрозами моей жизни и здоровью и фактическим требованием полной сдачи Ирпеня. Меня удивляет, что эти чудовища до сих пор не поняли – Ирпень не сдается, Ирпень не продается, Ирпень сражается!", - написал Маркушин.
Сообщение он проиллюстрировал скриншотом полученного с российского номера ультиматума следующего содержания:
"Уважаемый Александр, у вас есть возможность сохранить жизнь и здоровье, а может быть и улучшить материальное положение. Если предложение вас заинтересовало, отправьте в ответном сообщении +. Срок действия сообщения 24 часа".
В ответ Маркушин написал "-".
"Делаю оккупантам встречное публичное предложение - в течение 24 часов покинуть территорию Ирпенской громады и сохранить жизнь и здоровье нескольких тысяч российских солдат-срочников, которых дома ждет мама, сестра, дочь, бабушка, любимая. Возвращайтесь в Россию, а женщин Ирпенской громады я поздравлю и без вас", - добавил Маркушин.