В Украине разрешили вступать в брак с военнослужащими без их личного присутствия

В Украине на время военного положения разрешили заключать брак с военными, силовиками или медиками в их отсутствие при регистрации брака, говорится в постановлении Кабмина, сообщает Лига.net.

Постановление распространяется на браки, где жених или невеста:

военнослужащим (военнослужащим) ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Национальной гвардии, иного образованного в соответствии с законами Украины военного формирования;

полицейским (полицейским);

лицом рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, Государственного бюро расследований, Государственной уголовно-исполнительной службы;

лицом начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро, Бюро экономической безопасности;

работником (работницей) заведения здравоохранения.

Жених или невеста должны лично подать подписанное заявление-согласие на брак командиру или руководителю. Тот, в свою очередь, свидетельствует о подлинности подписи и должен передать ее в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния.

В заявлении должно быть:

фамилия, собственное имя и отчество (при наличии)

дата рождения

гражданство.

Такая же информация о лице, с которым он хочет зарегистрировать брак.

В случае смены фамилии – сведения об выбранной фамилии.

Акт о заключении брака также могут составлять командиры новобрачных и руководители учреждений здравоохранения, в которых находятся или работают во время войны новобрачные. Они скрепляются печатью соответствующего органа или учреждения (военного формирования или больницы).

Тогда акт о браке может состоять без личного присутствия одного или обоих новобрачных с использованием доступных средств видеосвязи с тем из новобрачных, кто отсутствует, или с обоими новобрачными.