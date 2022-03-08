Псаки: США не выступали против передачи самолетов Польши Украине

США не возражали против того, чтобы Польша передала свои истребители Украине. Это решение должна принимать сама Варшава. Об этом заявила на брифинге 7 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Радио Свобода.

"Мы работаем с Польшей по этому вопросу и консультируемся с остальными нашими союзниками по НАТО. Это суверенное решение Польши. Мы никак не выступали против того, чтобы Польша передала Украине самолеты… Есть ряд сложных практических вопросов, в том числе, как самолеты будут переданы из Польши в Украину, откуда они вылетят, где приземлятся. Это все очень важные вопросы", – сказала Псаки.

Она добавила, что передача американских самолетов Польше вместо советских, которые Варшава может передать Украине, займет продолжительное время.

На вопрос о том, является ли только вопрос логистики препятствием, а не обеспокоенность президента, что снабжение Польшей этих самолетов может обострить конфликт с Россией, Псаки ответила:

"Здесь важный вопрос, который я немного затронула, о том, откуда они взлетают и где приземляются, да? В Польше есть авиабаза, являющаяся авиабазой НАТО. Если планы – самолеты вылетают оттуда, – это может быть сложным обстоятельством", – сказала спикер.

Джен Псаки также отметила, что США не планируют отправлять своих военных для защиты Украины, и "президент Байден этого не будет делать" .

"Мы продолжаем делать все возможное, чтобы оказать Украине помощь в области безопасности на сумму 1 миллиард долларов… Мы делаем все, что в пользу Соединенных Штатов, в пользу наших партнеров по НАТО, чтобы оказывать давление на президента Путина, поддержать украинцев, которые храбро и мужественно борются", – подчеркнула она.

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