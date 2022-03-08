Ким: в Николаев пришло подкрепление ВСУ, готовимся к наступлению

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что в Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины. В данный момент украинские военные готовятся к наступлению на позиции российских войск.

Об этом он заявил в своем обращении﻿ в Telegram.

"Этой ночью было мало обстрелов, знаем, что враг истощен. А вот мы получили подкрепление, к нам зашли ребята с техникой" , – сказал Ким.