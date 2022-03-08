Ким: в Николаев пришло подкрепление ВСУ, готовимся к наступлению
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что в Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины. В данный момент украинские военные готовятся к наступлению на позиции российских войск.
Об этом он заявил в своем обращении в Telegram.
"Этой ночью было мало обстрелов, знаем, что враг истощен. А вот мы получили подкрепление, к нам зашли ребята с техникой", – сказал Ким.
"Мы готовим наступление. Мы честные, мы предупреждаем – мы придем и вас развалим. Так что ждите, я скоро к вам приду. И будем освобождать Николаевщину именно с 8 марта", – добавил он.