Дания будет снижать зависимость от поставок газа из РФ

Дания планирует сократить закупку российского газа на фоне вторжения РФ в Украину. Кроме того, стана намерена значительно увеличить свой военный бюджет, сообщает Enkorr.

«Исторические времена требуют исторических решений. Бессмысленное и жестокое нападение Путина на Украину ознаменовало новую эру в Европе, новую реальность», — заявил он.

Дания будет постепенно увеличивать расходы на оборону, чтобы достичь 2% ВВП к 2033 г., что эквивалентно росту ежегодных расходов на оборону примерно на 18 млрд датских крон ($2,65 млрд). Речь идет о крупнейших инвестициях в оборону Дании за последнее время.

Фредериксен добавил, что основные парламентские партии договорились о том, что Дания должна стать независимой от российского газа «как можно скорее».