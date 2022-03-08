Зеленский: В Мариуполе от обезвоживания умер ребенок

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о гуманитарной катастрофе в окруженных украинских городах, которая приводит к смертям мирных людей, в том числе детей, сообщает Интерфакс-Украина.

"В Мариуполе впервые за десятки лет, впервые видимо со времен вторжения нацистов, от обезвоживания умер ребенок. Услышьте меня, сегодня, уважаемые партнеры! От обезвоживания. Умерший ребенок. В 2022 году!", - сказал он в видеообращении во вторник утром.

По словам Зеленского, оккупанты снова бомбили Сумы - мирный город, никогда в своей истории не угрожавший России.