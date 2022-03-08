Штаб ООС: оккупанты снова сорвали эвакуацию людей из Мариуполя

В штабе Операции объединенных сил заявляют, что российские войска начали атаку в направлении гуманитарного коридора в Мариуполе, сообщает Интерфакс-Украина.

"Для эвакуации мирных жителей Мариуполя по единому маршруту, защитниками города был принят ряд мер: расчищены дороги от мин, сняты инженерные заграждения и т.д. Тем не менее, оккупанты не выпустили детей, женщин, пожилых людей из города. Враг начал атаку именно в направлении гуманитарного коридора", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Отмечается, что такие действия оккупанта являются ничем иным, как геноцидом народа Украины.