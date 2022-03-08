Подоляк: в РФ считают, что их армия воюет с нацистами, это сюрреалистическая история

Российское руководство действительно считает, что армия РФ воюет с нацистами и националистическими батальонами в Украине, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Российские высокопоставленные чиновники действительно считают, что они воюют с нацистами и националистическими батальонами. Это какая-то сюрреалистическая история, которую они сами себе придумали. Они таким образом оправдывают свои агрессивные, по сути террористические, действия в Украине. И они до сих пор не поняли, что это вообще не "продается". Не "продается" нигде, кроме самой России" , - сказал Подоляк в видеообращении, обнародованном в Твиттере во вторник.

По его словам, РФ сама отключилась от глобального информационного пространства, загнав себя в "ловушку придуманной истории".

"Сами с собой воюют. То есть, убивают наших людей, а воюют со своими страхами. Поэтому давайте откровенно: мы с ними воюем за правду, за то, что мир совсем иной, за то, что российской правды не существует, за то, что никаких нацистов, кроме самой РФ, которая использует фантастически плохие технологии, нет" , - подчеркнул советник главы ОП.

Он добавил, что Украина сейчас побеждает по всем фронтам.