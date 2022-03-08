Япония вводит запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию

Также Япония прекращает поставки продукции двойного назначения в Беларусь, сообщает Деловая столица.

Япония введет дополнительные санкции против России и Беларуси в связи с вторжением в Украину, заморозив активы государственных чиновников и других организаций.

"Япония запретит экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию и продукции двойного назначения в Беларусь", - заявил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно.

По данным японского правительства, 32 российских и белорусских физических лица, таких как правительственные чиновники и бизнес-магнаты, а также 12 юридических лиц, включая компании, связанные с военными, были добавлены в список лиц, которым грозит замораживание активов в Японии.

Токио также ввел санкции против Министерства обороны Беларуси и минского производителя военных полупроводников, запретив с 15 марта получать платежи от них японским экспортерам.