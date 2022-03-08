"Укрзализныця": какие эвакуационные поезда будут ходить 8 марта

"Укрзализныця" обнародовала расписание эвакуационных рейсов на 8 марта, сообщает Деловая столица.

Киев:

13:34 — №114/142 Лиман — Львов;

14:07 — №749 Киев — Ивано-Франковск;

14:25 — №769 Киев — Каменец-Подольский;

15:02 — №55 Киев — Рахов;

17:00 — №743 Киев — Львов;

17:12 — №13 Киев — Солотвино;

17:42 — №792 Киев — Кременчуг;

17:42 — №790 Киев — Кропивницкий;

18:30 — №81 Киев — Ужгород;

19:06 — №44 Киев — Ивано-Франковск;

19:48 — №95 Киев — Рахов;

20:05 — №29 Киев — Ужгород;

20:12 — №49 Киев — Трускавец;

20:21 — №59 Киев — Чоп;

20:21 — №57 Киев — Ворохта;

21:07 — №38 Киев — Запорожье;

21:15 — №105 Киев — Одесса;

21:22 — №97 Киев — Ковель;

22:03 — №149 Полтава — Черновцы;

22:10 — №17 Харьков — Ужгород;

22:22 — №7 Киев — Черновцы;

22:37 — №91 Киев — Львов;

22:47 — №46 Ужгород — Лиман;

23:46 — №771 Киев — Хмельницкий.

Харьков:

12:36 — №46 Лисичанск — Ужгород;

14:00 – ИС+ Харьков – Львов;

14:39 — №114, 142 Львов — Лиман;

15:00 — №219 Харьков — Львов;

15:09 — №17 Харьков — Ужгород;

17:00 — №723 Харьков — Львов;

19:27 — №796 Харьков — Днепр;

20:15 — №021 Харьков — Трускавец;

21:43 — №7 Харьков — Одесса;

22:40 — №45 Ужгород — Лисичанск;

22:46 — №090 Лисичанск — Одесса.

Запорожье:

14:00 — №227 Запорожье — Ковель;

14:45 — №004 Запорожье — Ужгород;

16:05 — №068 Запорожье — Львов;

16:05 — №088 Запорожье — Ковель;

21:38 — №038 Запорожье — Киев;

22:26 — №070 Львов – Запорожье.

Днепр:

14:00 — №732 Днепр – Львов;

15:00 — №212 Днепр — Трускавец;

16:39 — №6 Запорожье — Ужгород.

Вдобавок к графиковым сообщениям запланированы и другие эвакуационные рейсы.

Из Кривого Рога:

14:00 — №222/221 Кривой Рог — Львов;

19:08 — №229/230 Кривой Рог — Ужгород;

20:00 — №206/205 Кривой Рог — Чоп.

Из Одессы:

22:32 — №238/237 Одесса — Ужгород.

Из Днепра:

19:00 — №215/216 Днепр-Львов.

Эвакуационные электрички будут ходить:

на участке Харьков – Полтава – Кременчуг;

из Харькова в Львов с пересадкой по Виннице;

из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.

Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом заполняемости поездов.

Международные эвакуационные рейсы:

№ 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;

№67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);

№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19.55;

№7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;

№7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.

Со станции Чоп в станцию Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.