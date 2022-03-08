"Укрзализныця": какие эвакуационные поезда будут ходить 8 марта
"Укрзализныця" обнародовала расписание эвакуационных рейсов на 8 марта, сообщает Деловая столица.
Киев:
- 13:34 — №114/142 Лиман — Львов;
- 14:07 — №749 Киев — Ивано-Франковск;
- 14:25 — №769 Киев — Каменец-Подольский;
- 15:02 — №55 Киев — Рахов;
- 17:00 — №743 Киев — Львов;
- 17:12 — №13 Киев — Солотвино;
- 17:42 — №792 Киев — Кременчуг;
- 17:42 — №790 Киев — Кропивницкий;
- 18:30 — №81 Киев — Ужгород;
- 19:06 — №44 Киев — Ивано-Франковск;
- 19:48 — №95 Киев — Рахов;
- 20:05 — №29 Киев — Ужгород;
- 20:12 — №49 Киев — Трускавец;
- 20:21 — №59 Киев — Чоп;
- 20:21 — №57 Киев — Ворохта;
- 21:07 — №38 Киев — Запорожье;
- 21:15 — №105 Киев — Одесса;
- 21:22 — №97 Киев — Ковель;
- 22:03 — №149 Полтава — Черновцы;
- 22:10 — №17 Харьков — Ужгород;
- 22:22 — №7 Киев — Черновцы;
- 22:37 — №91 Киев — Львов;
- 22:47 — №46 Ужгород — Лиман;
- 23:46 — №771 Киев — Хмельницкий.
Харьков:
- 12:36 — №46 Лисичанск — Ужгород;
- 14:00 – ИС+ Харьков – Львов;
- 14:39 — №114, 142 Львов — Лиман;
- 15:00 — №219 Харьков — Львов;
- 15:09 — №17 Харьков — Ужгород;
- 17:00 — №723 Харьков — Львов;
- 19:27 — №796 Харьков — Днепр;
- 20:15 — №021 Харьков — Трускавец;
- 21:43 — №7 Харьков — Одесса;
- 22:40 — №45 Ужгород — Лисичанск;
- 22:46 — №090 Лисичанск — Одесса.
Запорожье:
- 14:00 — №227 Запорожье — Ковель;
- 14:45 — №004 Запорожье — Ужгород;
- 16:05 — №068 Запорожье — Львов;
- 16:05 — №088 Запорожье — Ковель;
- 21:38 — №038 Запорожье — Киев;
- 22:26 — №070 Львов – Запорожье.
Днепр:
- 14:00 — №732 Днепр – Львов;
- 15:00 — №212 Днепр — Трускавец;
- 16:39 — №6 Запорожье — Ужгород.
Вдобавок к графиковым сообщениям запланированы и другие эвакуационные рейсы.
Из Кривого Рога:
- 14:00 — №222/221 Кривой Рог — Львов;
- 19:08 — №229/230 Кривой Рог — Ужгород;
- 20:00 — №206/205 Кривой Рог — Чоп.
Из Одессы:
- 22:32 — №238/237 Одесса — Ужгород.
Из Днепра:
- 19:00 — №215/216 Днепр-Львов.
Эвакуационные электрички будут ходить:
- на участке Харьков – Полтава – Кременчуг;
- из Харькова в Львов с пересадкой по Виннице;
- из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.
Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом заполняемости поездов.
Международные эвакуационные рейсы:
- № 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
- № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
- №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
- № 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19.55;
- №7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;
- №7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.
Со станции Чоп в станцию Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.